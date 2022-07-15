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Общество

Фактчекинговый проект "Лапша" рассказал о происхождении фейка об оспе обезьян в России

22 июля 2022 10:16  [153] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аналитики проекта "Лапша" рассказали о том, как появились и начали распространяться по соцсетям и СМИ слухи и фейки об оспе обезьян в России.

Согласно анализу специалистов проекта, источником для недостоверной информации в России стали сообщение в западных и европейских медиа.

Так, с 17 мая российские интернет-пользователи начали распространять фейковые сообщения о якобы причастности основателя компании Microsoft Билла Гейтса к распространению инфекции. Конспирологи отметили слова Билла Гейтса, сказанные им осенью 2021 года. Тогда он заявил, что следующая пандемия может быть связана с вирусом модифицированной оспы. Отметим, что Билла Гейтса ранее уже называли виновником пандемии COVID-19.

Также в России появились сообщения, основанные на новости англоязычных СМИ от 19 мая. В этих сюжетах представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин озвучила одну из теорий заговора, согласно которой миллиардер Билл Гейтс планирует зарабатывать на вспышке обезьяньей оспы. 

С 17 мая одним из наиболее заметных фейков стали сообщения о том, что большинство заражений инфекцией приходится на геев и бисексуальных мужчин. 

Слова журналиста и сторонника теорий заговоров Бенджамина Фулфорда, также стали основой для сообщений об оспе в российских соцсетях. В них утверждалось, что появление новой болезни связано со Всемирной организацией здравоохранения, которая "должна была предоставить своему главе абсолютную диктаторскую власть над правительствами всех стран мира" на Ассамблее в Швейцарии в конце мая 2022 года. 

20 мая россияне с соцсетях начали заявлять, что сценарий новой пандемии был определен еще в марте 2021 года, а болезнь унесет жизни 271 миллиона человек. Большинство таких сообщений было основана на странице из отчета об учениях, которые в 2021 году провела организация "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (NTI) в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В Россию новость о них пришла из немецких СМИ, где ее также подхватили сторонники теорий заговора. 

Начиная с 20 мая, в соцсетях появилась фейки, вернувшие в информационное поле конспирологию о COVID-19. Якобы оспа обезьян распространяется в тех странах, где люди в основном использовали вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson and Johnson. Якобы это связано с тем, что в качестве компонента в них использовался аденовирус шимпанзе. В Россию эти новости попали из британского сегмента в Twitter. Пользователи соцсети распространяли фрагмент листовки, прилагаемой к вакцине Astrazeneca, в которой говорится, что в состав входит "аденовирусный вектор шимпанзе". 

Кроме того, с 21 мая в российских соцсетях начали распространять популярный фейк о том, что массовая вакцинация от коронавируса приводит к падению иммунитета и появлению на теле опоясывающего лишая. И этот лишай маскируют под обезьянью оспу, чтобы никто не узнал настоящих причин. 

Ранее аналитики разоблачили фейк об эпидемии холеры в России, а также рассказали о том, что более 200 уникальных фейков было выявлено в июне.

СПРАВКА:

"Лапша" — фактчекинговый проект, который занимается выявлением фейков в Сети и обучением медиаграмотности. Пользователи могут отправить в "Лапшу" подозрительную информацию. Специалисты проекта совместно с фактчекерами проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда. Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и "ВКонтакте".

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Теги:
Здравоохранение Фейк
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