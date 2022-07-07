Более 200 уникальных фейков было выявлено в июне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аналитики "Лапши" рассказали про самые популярные фейки за июнь 2022 года.

Согласно информации, всего за месяц было выявлено 222 уникальных фейка, которые суммарно набрали 980 млн просмотров.

Самой популярной темой для ложной информации стала специальная военная операция. Почти 36% фейков было посвящено этой теме. На втором месте по популярности находятся международные отношения с 16,6%, а на третьем - внутренняя политика (12,2%).

Самый популярный фейк в России был посвящен увольнению Натальи Поклонской якобы из-за ее высказываний — он набрал более 37 млн просмотров.

Как утверждалось в распространяемых сообщениях, президент РФ Владимир Путин подписал приказ об ее увольнении с должности замглавы Россотрудничества из-за ее слов о знаках Z и V — она назвала их символами скорби и грусти. Однако Натальная Поклонская объяснила, что просто перешла на новое место работы и стала советником генпрокурора РФ.

В Москве чаще всего обсуждалась фейковая история о том, как пенсионерка якобы не смогла снять деньги на похороны мужа. В сообщении утверждалось, что банк ВТБ 24 на просьбу женщины снять свои сбережения ответил отказом из-за введенных ограничений. При этом распространялось фото бланка из банка ВТБ 24, которого не существует с 2018 года. Организация была реорганизована и присоединена к банку ВТБ.

В регионах самым популярным фейком стала история о том, что студентам Новосибирского государственного педагогического университета предложили отправиться в "командировку" в Запорожскую и Херсонскую области Украины. На самом деле ни вуз, ни Минобразования Новосибирской области не занимались набором молодых специалистов для работы на Украине.

Фейки не обошли и федеральные СМИ. Так, крупные новостные агентства распространяли видео урагана, который засняли якобы в одной из деревень Чувашии. Как установили специалисты, ураган действительно был, однако видео было сделано не в Чувашии, а в США. Впоследствии кадры этого урагана приписывали Новосибирской области и Алтаю.

Отмечается, что больше всего ложной информации было обнаружено в соцсети "Вконтакте (28%) и Telegram (19%).

В прошедшем месте интернет-пользовали прислали в чат-боты "Лапши" более 1 тысячи запросов. Больше всего россиян интересовала специальная операция — более 60% обращений было посвящено этой теме.

СПРАВКА:

"Лапша" — фактчекинговый проект, который занимается выявлением фейков в Сети и обучением медиаграмотности. Пользователи могут отправить в "Лапшу" подозрительную информацию. Специалисты проекта совместно с фактчекерами проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда. Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и "ВКонтакте".