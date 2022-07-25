Пункт вакцинации будет работать на Нижегородской ярмарке 30 и 31 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пункт вакцинации будет работать на Нижегородской ярмарке 30 и 31 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, он расположится на парковке между главным ярмарочным домом и павильонами и будет работать с 11:00 до 21:00.

Работать в пункте будет медицинская бригада от поликлиники №1 Приокского района.

Ранее сообщалось, что ревакцинацию от COVID-19 прошло 56% населения Нижегородской области.

Также напомним, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.