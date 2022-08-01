проект корпуса Школы 800 на Бору
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Строительство корпуса "Школы 800" на Бору планируется возобновить в третьем квартале текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в настоящее время проводится корректировка проектной документации для строительства объекта, после чего подрядчик возобновит строительство.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, готовность корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах составляет 95%, в Сормовском районе – 75%, в Автозаводском районе техническая готовность корпуса составляет порядка 85%.
Срок ввода объектов в эксплуатацию можно будет определен после завершения строительно-монтажных работ, которые ведутся концессионером и именно он отвечает за сроки.
Напомним, что на Бору в рамках проекта "Школа 800" будет построен центр дополнительного образования на 450 мест.
Ранее сообщалось, что корпус "Школы 800" в Верхних Печерах не откроется к началу нового учебного года. Правительство Нижегородской области ведет претензионную работу с концессионером проекта.
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