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Общество

Строительство корпуса "Школы 800" на Бору планируется возобновить в третьем квартале текущего года

08 августа 2022 12:06  [39] Общество
проект корпуса Школы 800 на Бору

проект корпуса Школы 800 на Бору

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Строительство корпуса "Школы 800" на Бору планируется возобновить в третьем квартале текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время проводится корректировка проектной документации для строительства объекта, после чего подрядчик возобновит строительство.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, готовность корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах составляет 95%, в Сормовском районе – 75%, в Автозаводском районе техническая готовность корпуса составляет порядка 85%. 

Срок ввода объектов в эксплуатацию можно будет определен после завершения строительно-монтажных работ, которые ведутся концессионером и именно он отвечает за сроки. 

Напомним, что на Бору в рамках проекта "Школа 800" будет построен центр дополнительного образования на 450 мест. 

Ранее сообщалось, что корпус "Школы 800" в Верхних Печерах не откроется к началу нового учебного года. Правительство Нижегородской области ведет претензионную работу с концессионером проекта.

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Теги:
Борский г.о. Строительство школа 800
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