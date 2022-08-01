Сотрудники МЧС в Нижнем Новгороде спасли вылезшего на карниз мальчика Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сотрудники МЧС в Нижнем Новгороде спасли вылезшего на карниз мальчика. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 9 августа в 17:53 поступило сообщение о ребенке, который находился на карнизне балкона многоэтажки на улице Карла Маркса в Канавинском районе.

Прибывшие на место спасатели с помощью подъемника поднялись наверх и помогли мальчику забраться обратно в квартиру, которая находится на 7 этаже.

Впоследствии выяснилось, что на момент случившегося родителей ребенка не было дома. Восьмилетний мальчик не смог найти в квартире ключи, чтобы выйти из дома и решил перебраться через балкон на лестничную клетку подъезда.

Родители мальчика вернулись домой, когда пожарные уже спасли ребенка.