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Происшествия

Сотрудники МЧС в Нижнем Новгороде спасли вылезшего на карниз мальчика

10 августа 2022 10:35  [132] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сотрудники МЧС в Нижнем Новгороде спасли вылезшего на карниз мальчика. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 9 августа в 17:53 поступило сообщение о ребенке, который находился на карнизне балкона многоэтажки на улице Карла Маркса в Канавинском районе.

Прибывшие на место спасатели с помощью подъемника поднялись наверх и помогли мальчику забраться обратно в квартиру, которая находится на 7 этаже.

Впоследствии выяснилось, что на момент случившегося родителей ребенка не было дома. Восьмилетний мальчик не смог найти в квартире ключи, чтобы выйти из дома и решил перебраться через балкон на лестничную клетку подъезда.

Родители мальчика вернулись домой, когда пожарные уже спасли ребенка.

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Теги:
Дети МЧС
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