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Сотрудники МЧС в Нижнем Новгороде спасли вылезшего на карниз мальчика. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, 9 августа в 17:53 поступило сообщение о ребенке, который находился на карнизне балкона многоэтажки на улице Карла Маркса в Канавинском районе.
Прибывшие на место спасатели с помощью подъемника поднялись наверх и помогли мальчику забраться обратно в квартиру, которая находится на 7 этаже.
Впоследствии выяснилось, что на момент случившегося родителей ребенка не было дома. Восьмилетний мальчик не смог найти в квартире ключи, чтобы выйти из дома и решил перебраться через балкон на лестничную клетку подъезда.
Родители мальчика вернулись домой, когда пожарные уже спасли ребенка.
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