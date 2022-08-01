Более 400 нижегородцев заразились COVID-19 за прошедшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уже 403 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 11 августа. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне в регионе было зафиксировано 292 случая заболевания COVID-19. Госпитализированы 39 человек.

Всего с начала пандемии в Нижегородской области инфекцией заразились 429 062 человека.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончался один нижегородец. Общая статистика летальных исходов составляет 11 606 человек.

11 августа в Нижегородской области с больничных выписалось 252 человека, а всего с начала пандемии с болезнью справились 415 386 нижегородцев.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.

Глава региона Глеб Никитин рассказал, что пока ужесточения коронавирусных мер не планируется, но будет усилена информационная кампания, посвященная ревакцинации.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области был отменен в начале июня. На данный момент возвращать его не планируется.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения.