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Общество

Команда из Дзержинска заняла второе место на Всероссийском чемпионате по производительности

14 ноября 2022 18:12  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Команда дзержинского предприятия ООО "Капролактам Тосол-Синтез" заняла второе место в финале Всероссийского чемпионата по производительности, который проводился в рамках нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, за выход в финал боролись 57 предприятий со всей стране. Финал состоял из восьми раундов: четыре прошло в онлайн-формате и четыре – в очном финале в Москве. 

Гендиректор ООО "Капролактам Тосол-Синтез" Сергей Синицин рассказал, что к финалу чемпионата была подготовлена презентация эффективных стратегических решений, которые команда продемонстрировала в ходе соревнования и в будущем будет использоваться для развития предприятия.

В подготовке к чемпионату команде из Дзержинска помог финансовый директор ГК "Тосол-Синтез" Михаил Чамкин. Его команда Felix в прошлом году заняла третье место в финале чемпионата по производительности.

По словам директора центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководителя программы "Лидеры производительности" Екатерины Гришиной, чемпионат позволяет предприятиям протестировать свои стратегии и развивать бизнес-компетенции.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству команд-участников Всероссийского чемпионата по производительности.

Ранее сообщалось, что производитель бытовой химии из Нижнего Новгорода стал 195-м участником нацпроекта "Производительность труда" в регионе.

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Теги:
Конкурсы Нацпроект Производство
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