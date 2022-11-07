Набережную Гребного канала перекроют для транспорта днём 17 ноября Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 17 ноября будет временно приостановлено движение транспорта на набережной Гребного канала. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, ограничения будут действовать на участке от Казанского съезда до улицы Лысогорской.

Движение транспорта будет приостановлено в период с 13:00 до 17:30, уточнили в ведомстве.



Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к зоне перекрытия движения. Все автомобили, припаркованные на данном участке, будут перемещены на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что с 15 ноября автомобилям запретили проезжать по местному проезду Гребного канала. Кроме того, участки набережной Гребного канала и улицы Родионова будут перекрывать в связи с прокладкой газопровода.