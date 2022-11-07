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Общество

Перерасчёт платы за вывоз ТКО введут для россиян-отпускников

21 ноября 2022 14:40  [96] Общество

С 1 марта 2023 года россияне смогут вернуть плату за вывоз мусора, если они отсутствовали дома во время отпуска. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно новому порядку, россияне, оплачивающие вывоз ТКО из расчёта квадратных метров, смогут запросить перерасчёт на время своего отсутствия дома. Воспользоваться. Для этого потребуется написать заявление в Управляющую компанию или ТСЖ.

Как пояснил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, правительство РФ приняло постановление, которое определяет порядок перерасчёта платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО. В частности, в документе закреплена возможность перерасчёта размера платы за услугу в случае временного отсутствия потребителя.

"Если вы отправились в отпуск или на дачу, то можете обратиться в УК с заявлением о перерасчёте. Такая возможность уже была у тех жителей, которые платят из расчёта количества жильцов в жилом помещении. Сейчас это стало доступно и для тех, у кого расчет за услугу производится исходя из количества квадратных метров. Временным отсутствием будет считаться период более 5 календарных дней подряд, установить это можно будет, например, по счётчикам электроэнергии", — рассказал Буцаев.

Напомним, ранее Российский экологический оператор предложил внедрить новый метод расчёта стоимости коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Новый способ оценки объёма образуемых отходов позволит снизить плату за вывоз в несколько раз.

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Теги:
ЖКХ Тарифы ТКО
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