Эксперт-мониторинг событий с 18 по 25 ноября 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Эпоха олигархов в России должна закончиться?

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что дебаты о суверенизации отечественной экономики методом национализации имущества тех "олигархов", которые покинули Россию после начала СВО на Украине, дошли до площадок высших законодательных институтов РФ. Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что на фоне действий со стороны недружественных государств, направленных на замораживание активов российских предприятий за рубежом, "необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства". Дискуссия касается двух принципиальных вопросов, - вопроса о том, как мы понимаем "русский мир" и о том, как мы строим государственно-гражданские отношения в экономике. Общая основа обоих вопросов связана с одним и тем же. В 2022 г. все в России вдруг почувствовали, что жить в своём собственном государстве – это высокая ценность. Одних - это озарение радует, вдохновляет, заряжает энергией, которая не даёт опускать руки и ронять голову. Других – это же обстоятельство застаёт врасплох, повергает в панику, потому что они думали, что для собственной лучшей жизни надо быть глобальным "кочевником", переезжая из одной страны в другую. Поэтому появилась "февральская" волна эмиграции – люди, которые не понимают ценности "своего государства".

Эмиграция по политическим мотивам известна нам из отечественной истории 20 века: из-за несогласия с властью в России отплыл "философский пароход", уехали Р. Нуриев, А. Солженицын, А. Зиновьев….Те, кто не вернулся в те времена в Россию / СССР образуют теперь основу глобального русского мира: они сохраняют русский язык, близкие им фрагменты русской культуры. Новая волна эмиграции также мотивирована несогласием с властью в России. Бегство из России и разрыв с российским гражданством означает самоисключение состава государствообразующего сообщества нашей страны, но ещё не означает выхода из поля притяжения русского мира. В нём они пока что остаются, хотя ив статусе "неграждан" (России). Эскалация конфликта Украины с Россией является частью стратегии США, направленной на дробление народа России на части. Новые эмигранты – результат такого дробления. Как заявил официальный высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Дэвид Марлоу, спецслужбы Штатов намерены заняться вербовкой в среде новых российских эмигрантов. Это значит, что им будет навязываться служба на государство, враждебное России. Начинается борьба за этот новый человеческий ресурс, и США заявили свои претензии на него. А что Россия? Надо ли без боя сдать этот эмигрантский кластер (как это ведётся с 1990-х гг.) или за него стоит побороться? Как представляется, предпочтительная стратегия – побороться, не разбрасываться людьми. Другое дело, если эмигрант завербован в структуры "мягкой" или "жёсткой" силы и работает на спецслужбы иных, враждебно настроенных в отношении России государств: тогда он попадает в разработку спецслужб России со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами…

Обсуждение механизма возвращения капиталов олигархов-убежанцев в экономику России с помощью национализации необходимо соотнести с тем, что значит "замораживание активов". Если речь о финансовых капиталах таких олигархов, то они "лежат" в российских банках. "Лежат", значит они отданы банку на хранение, при этом банк может "крутить" эти деньги в то время, пока собственник не запускает их в свои проекты. Не трудно показать, что если деньги "лежат", то фактически они находятся в распоряжении банка. Основной вопрос – это насколько эффективно банк использует их в интересах российской экономики? Если олигарх стремится распорядиться деньгами самостоятельно, то здесь необходимо создать условия, когда вывод их за пределы РФ должен быть исключён: если хочешь распорядиться капиталом – распоряжайся им в России. Тогда основной вопрос – наличие предложений под рентабельные вложения финансов внутри России. Таким образом, если установить жёсткий запрет на вывоз финансового капитала, то все деньги, переданные на хранение банкам России, и так уже "наши". Основное сводится к тому, насколько эффективно с точки зрения интересов экономики России с ними работает банк. Пока деньги просто "хранятся", банку надо максимально вовлекать их в публичную экономку России. Если же хозяин захочет самостоятельно вложить свои капиталы в тот или иной проект на территории России, - пускай вкладывает. В этом случае необходимо обеспечить максимальную отдачу от этих денег. Полученная прибыль тоже должна поступать на счета российских банков. Там она будет либо "храниться" в интересах российской экономики, либо будет вкладываться в экономические проекты на территории России.

Если речь идёт о материальных активах, то это заводы, фабрики, оборудование, рабочие, которые находятся на территории России. Для того, чтобы этот ресурс работал на интересы суверенной российской экономики, он должен интегрироваться в новые производственно-логистические системы, расположенные в России. Собственник-олигарх может сам конвертировать свой бизнес по приоритетам суверенизации экономики, тогда это деятельность в наших национальных интересах. Если же он саботирует перестройку бизнеса по новым приоритетам, "бросает" предприятие на произвол судьбы, не платит зарплату и пр., - в этом случае должен срабатывать механизм банкротства и смены собственника. Таким образом, при условии, что в России действует запрет на вывоз финансового капитала, хорошо налажены механизмы эффективного "хранения" денег в банках, существует возможность рентабельных вложений по приоритетам государственной экономической политики и как часы работает механизм банкротства, - при таких условиях экстраординарные механизмы «национализации» не нужны. Если же перечисленные условия во внутренней экономической политике действуют слабо, с перебоями, то и «национализация» не оправдает возлагаемых не неё общественных надежд.

Региональная тема – Подтверждение лидерских позиций Нижегородчины в туристической отрасли и пути дальнейшего развития.

Эксперт "Минин-центра", заведующая центром туристического образования, исследований и взаимодействия с туриндустрией ИМОМИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского, кандидат исторических наук Вероника Беляева отмечает, что 19 ноября были объявлены победители ХI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022. Национальная премия Russian Event Awards зарекомендовала себя, как главная отечественная профессиональная экспертная, информационная и коммуникационная площадка для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц в сфере развития событийного туризма на территории регионов и страны.

Нижегородская область активно принимает участие в Russian Event Awards с 2017 года, входя в десятку лучших. В 2018 году Нижний Новгород впервые принимал финал премии, в этом году это произошло снова. Местом проведения традиционно стала Нижегородская ярмарка, которая в 2021 году была отмечена специальным дипломом "За возрождение традиций» в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия".

Примечательно, что в торжественной церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, что в очередной раз подчеркнуло важное значение отрасли для комплексного развития региона. В своей речи Глеб Сергеевич отметил, что "Представители event-индустрии, специалисты сферы гостеприимства стали свидетелями совершенно уникальной трансформации Нижнего Новгорода, который в дополнение к статусу крупного промышленного города стал ещё и привлекательным туристическим центром".

Трансформация города была реализована именно благодаря событийным мероприятием: первым из них был Чемпионат мира по футболу 2018 года. За четыре года была проделана значительная работа, благодаря которой город вошёл в число наиболее популярных локаций среди туристов.

В прошлом году Нижегородская область стала победителем и лауреатом в 9 номинациях. В 2022 году 18 нижегородских проектов боролись за победу в 14 номинациях премии. В этом году на соискание премии было заявлено более 600 проектов из 62 субъектов России. В финале Нижегородская область получила 13 наград в 12 номинациях. Были отмечены ключевые события: празднование 200-летнего юбилея Нижегородской ярмарки, фестиваль "Столица закатов", интерактивная выставка "История игрушек", гастрономический фестиваль"Да, шеф!". География победителей: Нижний Новгород, Городец, Выкса, Чкаловск, Семёнов.

Как лучший муниципальный календарь туристических событий был отмечен событийный календарь "Год народного искусства и культурного наследия" Городца. Когда-то в 2018 году в рамках премии Russian Event Awards в этой же номинации событийный календарь Нижнего Новгорода получил 2 место. Сейчас именно событийный календарь города и области остаётся слабым звеном: развиваются информационные площадки, где освещаются актуальные события, однако возможности долгосрочного планирования они не дают. Ощущается несогласованность между территориями области: в один и тот же день могут проходить интереснейшие событийные мероприятия в соседних районах (например, фестивали "Пироград" в р. п. Красные Баки и «Богатыри Китежа» в с. Владимирское прошли 27 августа).

В 2023 году Нижний Новгород ждёт разнообразная программа в рамках ставшего традиционным фестиваля "Столица закатов", а также другие события, которые станут точкой притяжения для нижегородцев и туристов.

Межмуниципальная тема – Прямая линия губернатора

Эксперт "Минин-центра", доцент кафедры международной журналистики Института русского языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Эрадж Боев отмечает, что данный формат взаимодействия с населением региона становится традиционным для Глеба Никитина. Губернатор демонстрирует готовность обсуждать большое количество важных для нижегородцев вопросов, конструктивно реагирует на критику и демонстрирует свою полную включенность в обсуждаемые проблемы. Это, безусловно, влияет на оценку работы главы региона и способствует росту его популярности среди нижегородцев. При подготовке мероприятия были задействованы все необходимые информационные ресурсы, что обеспечило соответствующий результат – видеотрансляцию прямой линии наблюдало свыше 600 тысяч человек.

Особый характер вопросов, рассмотренных в рамках прямой линии, безусловно, был связан с теми социально-экономическими, внутри- и внешнеполитическими условиями, в которых она проводилась. Если в 2021 году данное мероприятие проходило на фоне празднования 800-летия Нижнего Новгорода, ознаменовавшегося реализацией в регионе целого ряда масштабных проектов федерального уровня, то в ходе прямой линии в 2022 году внимание нижегородцев в значительной степени было сфокусировано на вопросах, связанных с проведением частичной мобилизацией граждан в условиях специальной военной операции.

Губернатор отметил, что, несмотря на сложную экономическую обстановку, в текущем году в Нижегородской области не был остановлен ни один инвестиционный проект. В Нижегородской области продолжается реализация проектов в сфере жилищного строительства и транспортной инфраструктуры. Эффективно себя зарекомендовали все три территории опережающего развития (ТОР), действующие в регионе – в Сарове, Володарске и Решетихе, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» в Дзержинском городском округе. В ближайшие несколько лет в области появится инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина», который должен будет стать базой для развития высоких технологий в регионе.

Глеб Никитин подчеркнул, что экономическая ситуация в Нижегородской области является стабильной, в условиях внешнего санкционного давления сфера торговли, а также сфера услуг выстояли и демонстрируют тенденцию к дальнейшему росту.

Губернатор положительно отметил опыт взаимодействия регионального правительства и органов местного самоуправления в условиях оказания социальной поддержки мобилизованным нижегородцам и членам их семей. Так, сотрудники министерства социальной политики Нижегородской области осуществляют большое количество выездных мероприятий в муниципалитетах совместно со своими коллегами на местах.

В ходе прямой линии был затронут вопрос эффективности регионального управленческого аппарата, что в первую очередь связано с проблемой профессиональной подготовки кадров. Губернатор сообщил о тенденции «омоложения» кадрового состава областного правительства. Подробно освещена роль системы обеспечения повышения профессиональной квалификации региональных чиновников. Данная задача в регионе возложена на Корпоративный университет Правительства Нижегородской области.

Как отметил Глеб Никитин, региональное правительство продолжит уделять внимание проектам инициативного бюджетирования, позволяющим жителям области принимать непосредственное участие в развитии местных территорий. Например, начато проектирование школы и детского садика в микрорайоне "Мещерское озеро" в Нижнем Новгороде, губернатором поручено достроить Дома культуры в рабочих поселках Варнавино и Большое Козино Балахнинского района и так далее.

Взаимодействие муниципальных и региональных властей с гражданским обществом есть основа устойчивого состояния и поступательного развития Нижегородской области.