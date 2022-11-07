Спасатели нижегородского ГУ МЧС продолжают расчистку более 5,5 км ЛЭП от упавших деревьев Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Нижегородской области

По данным на 11:30 28 ноября от нижегородского ГУ МЧС в расчистке более 5,5 км линий электропередач от упавших деревьев принимают участие 85 человек и 28 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего в данной работе задействованы свыше 1140 человек.

За минувшие сутки в пункт обогрева, который спасатели развернули в селе Арапово Богородского района, обратились 36 человек в том числе 18 детей. В пункте обогрева граждане могут выпить горячего чая, зарядить телефон.

Ранее сообщалось, что более 3,5 тысячам жителей Нижегородской области восстановили электроснабжение за сутки. Аэромобильная группировка МЧС ведет работу по устранению последствий ледяного дождя в Богородском округе.