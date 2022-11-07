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Общество

Более 3,5 тысячам жителей Нижегородской области восстановили электроснабжение за сутки

28 ноября 2022 10:42  [81] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 3,5 тыс. жителей Нижегородской области восстановили электроснабжение за сутки. Об этом сообщили в правительстве региона.

По состоянию на 10:00 без электроэнергии остаются 18 населенных пунктов.

По состоянию на 10:00 28 ноября электроснабжение восстановлено более чем в 70 населенных пунктах (за минувшие сутки появлялись и новые отключения). Без электроэнергии остаются 18 населенных пунктов с численностью населения более 1000 человек в Богородском муниципальном округе. Речь идет о полных и частичных отключениях. 

За весь период аварийно-восстановительных работ: 
- заменено 117 опор;
- выправлено 26 опор;
- устранено 437 обрывов;
- проведено 1307 мероприятий по снятию веток с проводов и вырубке деревьев;
- вырублены деревья в 2074 пролетах;
- расчищена трасса высоковольтных линий в 656 пролетах.

Продолжаются работы по восстановлению проводов, замене опор и расчистке от деревьев на одной линии электропередач. 

В целях временного обеспечения электроэнергией в пострадавших населенных пунктах на данный момент  установлено более 50 подвижных источников электроснабжения. В наиболее пострадавших населенных пунктах продолжают функционировать пункты обогрева. Власти муниципальных округов продолжают собирать "обратную связь" от населения и обеспечивать водой, предметами первой необходимости.  

Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что электроснабжение многих пострадавших от непогоды населенных пунктов региона восстановлено.

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Теги:
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