Более 3,5 тысячам жителей Нижегородской области восстановили электроснабжение за сутки Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 3,5 тыс. жителей Нижегородской области восстановили электроснабжение за сутки. Об этом сообщили в правительстве региона.

По состоянию на 10:00 без электроэнергии остаются 18 населенных пунктов.

По состоянию на 10:00 28 ноября электроснабжение восстановлено более чем в 70 населенных пунктах (за минувшие сутки появлялись и новые отключения). Без электроэнергии остаются 18 населенных пунктов с численностью населения более 1000 человек в Богородском муниципальном округе. Речь идет о полных и частичных отключениях.

За весь период аварийно-восстановительных работ:

- заменено 117 опор;

- выправлено 26 опор;

- устранено 437 обрывов;

- проведено 1307 мероприятий по снятию веток с проводов и вырубке деревьев;

- вырублены деревья в 2074 пролетах;

- расчищена трасса высоковольтных линий в 656 пролетах.

Продолжаются работы по восстановлению проводов, замене опор и расчистке от деревьев на одной линии электропередач.

В целях временного обеспечения электроэнергией в пострадавших населенных пунктах на данный момент установлено более 50 подвижных источников электроснабжения. В наиболее пострадавших населенных пунктах продолжают функционировать пункты обогрева. Власти муниципальных округов продолжают собирать "обратную связь" от населения и обеспечивать водой, предметами первой необходимости.

Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что электроснабжение многих пострадавших от непогоды населенных пунктов региона восстановлено.