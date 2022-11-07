Более 3,5 тысячам жителей Нижегородской области восстановили электроснабжение за сутки

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Более 3,5 тыс. жителей Нижегородской области восстановили электроснабжение за сутки. Об этом сообщили в правительстве региона.
По состоянию на 10:00 без электроэнергии остаются 18 населенных пунктов.
По состоянию на 10:00 28 ноября электроснабжение восстановлено более чем в 70 населенных пунктах (за минувшие сутки появлялись и новые отключения). Без электроэнергии остаются 18 населенных пунктов с численностью населения более 1000 человек в Богородском муниципальном округе. Речь идет о полных и частичных отключениях.
За весь период аварийно-восстановительных работ:
- заменено 117 опор;
- выправлено 26 опор;
- устранено 437 обрывов;
- проведено 1307 мероприятий по снятию веток с проводов и вырубке деревьев;
- вырублены деревья в 2074 пролетах;
- расчищена трасса высоковольтных линий в 656 пролетах.
Продолжаются работы по восстановлению проводов, замене опор и расчистке от деревьев на одной линии электропередач.
В целях временного обеспечения электроэнергией в пострадавших населенных пунктах на данный момент установлено более 50 подвижных источников электроснабжения. В наиболее пострадавших населенных пунктах продолжают функционировать пункты обогрева. Власти муниципальных округов продолжают собирать "обратную связь" от населения и обеспечивать водой, предметами первой необходимости.
Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.
Ранее сообщалось, что электроснабжение многих пострадавших от непогоды населенных пунктов региона восстановлено.
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