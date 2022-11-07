Публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2023 год состоятся 2 декабря Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2023 год состоятся 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, слушания начнутся в 14:00. Трансляция будет доступна на сайте мэрии Нижнего Новгорода.

Свои предложения, замечания и вопросы по проекту бюджету можно направить до 23:59 2 декабря по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 213; по адресу электронной почты: ann@admgor.nnov.ru; на официальном сайте администрации через сервис "Интернет-приемная".

С полным текстом проекта решения о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 48,6 млрд рублей, расходы – 50,9 млрд рублей. 58% расходов будет направлено на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт).

Основной финансовый документ будет рассмотрен депутатами Гордумы на очередном заседании 14 декабря.

Ранее проект бюджета на следующий год рассмотрели следующие постоянные комиссии Думы Нижнего Новгорода:

- по транспорту и дорожному хозяйству;

- по городскому хозяйству;

- по имуществу и земельным отношениям;

- по экологии;

- по экономике, промышленности и предпринимательству;

- по социальной политике.