Администрация Нижнего Новгорода
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Публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2023 год состоятся 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Согласно информации, слушания начнутся в 14:00. Трансляция будет доступна на сайте мэрии Нижнего Новгорода.
Свои предложения, замечания и вопросы по проекту бюджету можно направить до 23:59 2 декабря по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 213; по адресу электронной почты: ann@admgor.nnov.ru; на официальном сайте администрации через сервис "Интернет-приемная".
С полным текстом проекта решения о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 48,6 млрд рублей, расходы – 50,9 млрд рублей. 58% расходов будет направлено на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт).
Основной финансовый документ будет рассмотрен депутатами Гордумы на очередном заседании 14 декабря.
Ранее проект бюджета на следующий год рассмотрели следующие постоянные комиссии Думы Нижнего Новгорода:
- по транспорту и дорожному хозяйству;
- по городскому хозяйству;
- по имуществу и земельным отношениям;
- по экологии;
- по экономике, промышленности и предпринимательству;
- по социальной политике.
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