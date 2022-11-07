Собственные доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году увеличатся на 8% к уточненному плану 2022 года Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике рассмотрела проект бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов.

Согласно информации, доходы бюджета в 2023 году составят 48 млрд 626,8 млн рублей, из которых 23 млрд рублей - собственные доходы (47%), 25,6 млрд рублей– межбюджетные трансферты (53%). Рост собственных доходов города составит 8% к уточненному плану 2022 года. При этом межбюджетные трансферты запланированы в сумме на 600 млн рублей больше, чем в первоначальном бюджете на текущий год.

Налоговые поступления спрогнозированы в размере более 19,6 млрд рублей, неналоговые доходы – более 3,3 млрд рублей. В налоговых доходах НДФЛ составляет 63% - 12,3 млрд, налоги на совокупный доход - 4,1 млрд рублей (21%), налоги на имущество - 2,8 млрд рублей (14%). Среди неналоговых доходах доходы от аренды земли и продажи права аренды земельных участков составят 1,2 млрд руб. (35%).

Расходы в следующем году запланированы в сумме 50,9 млрд рублей, что на 6,3 млрд рублей больше, чем в текущем году. В программном виде представлено 94% расходов бюджета на общую сумму 47,9 млрд руб. Наибольший удельный вес в расходной части представляют, как и в прошлые годы, расходы на социальную сферу – 58%. На инвестиционные расходы бюджетом города предусмотрено 11,9 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше, чем в 2022 году.

В ходе заседания депутаты запросили информацию о возможности увеличения выделяемых из резервного фонда средств по инициативе депутатов и о возможность увеличения поддержки субъектов МСП.

Также председатель постоянной комиссии Марк Фельдман также предусмотреть в бюджете города средства на своевременную санацию зеленых насаждений на территории города, так как прошедший ледяной дождь доказал, что сейчас выделяемых средств на снос аварийных деревьев недостаточно.

Марк Фельдман также поинтересовался, есть ли возможности для сокращения расходов города на управление муниципальными финансами и создания инвестиционного фонда.

Все предложения депутатов будут доведены до главы Нижнего Новгороде и учтены в правке к проекту бюджета, которая будет представлена 8 декабря.

Напомним, публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2023 год состоятся 2 декабря.

Ранее проект бюджета на следующий год рассмотрели следующие постоянные комиссии Думы Нижнего Новгорода:

- по транспорту и дорожному хозяйству;

- по городскому хозяйству;

- по имуществу и земельным отношениям;

- по экологии;

- по экономике, промышленности и предпринимательству;

- по социальной политике.