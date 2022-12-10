Более 360 млн рублей дополнительно направят на выплаты многодетным семьям России Общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 362,5 млн рублей на выплаты малообеспеченным семьям, в которых воспитываются трое и более детей. Об этом сообщает телеканал "360"со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно информации, многодетные семьи будут получать пособия ежемесячно. Размер выплат повысили до прожиточного минимума на детей - и в среднем по стране составит 14,5 тысяч рублей.

Выплаты будут начисляться на каждого третьего и последующего ребёнка в возрасте до трёх лет.

Как уточнили в правительстве, дополнительное финансирование потребовалось после уточнения количества нуждающихся многодетных семей в регионах. Средства будут выделены из резервного фонда.

Напомним также, что в 2023 году соцвыплаты и материнский капитал будут проиндексированы на 12%. Также будет повышен минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

Ранее сообщалось, что более 150 млрд рублей будет выделено на дополнительные выплаты медикам в 2023 году.