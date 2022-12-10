Зачёты по курсу военной подготовки введут в российских вузах Общество

Минобрнауки РФ рекомендовало российским вузам запустить курсы по военной подготовке с 1 сентября 2023 года. Его допускается включить в курс дисциплины "ОБЖ". В модуль войдут основы тактической и медицинской подготовки, строевая подготовка, правовая база и другие направления.

По итогам курса студенты будут сдавать зачёты. Как сообщает телеканал "360", об этом говорится в программе модуля, размещённой на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Согласно информации, за время прохождения курса студенты должны научиться пользоваться оружием, а также оценивать события внутри страны и за рубежом с точки зрения патриота.

Причём к аттестации студенты должны готовится самостоятельно, но при необходимости могут обратиться за консультацией к преподавателям.

"Контроль успеваемости проводится в виде проверок в письменной и устной форме по пройденным темам. Промежуточная аттестация по модулю проводится в виде зачета с оценкой в устной форме с отработкой практических заданий", - сообщается в тексте.

Напомним, что на базе нижегородского отделения ДОСААФ организованы курсы начальной военной подготовки. Их посещает более 100 человек. Мужчины изучают теорию и практику, такие как: использование противогаза, сбор и разбор автомата, огневая подготовка, тактика на поле боя, ориентирование на местности, а также базовая медицинская и психологическая подготовка.

Также сообщалось, что Кроме того, курс по начальной военной подготовке для старших классов появится во всех школах со следующего учебного года. Кроме того, российским школьникам и студентам вузов в обязательном порядке будут рассказывать о геноциде советского народа нацистами: материалы на данную тематику будут включены в учебную программу. А преподавание истории родного края во всех школах России приведут к единому образцу.