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Спорт

Всероссийские соревнования по спортивному фехтованию пройдут в Арзамасе

16 января 2023 10:48  [92] Спорт

22 января в Арзамасе состоятся Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин.

В турнире примут участие двукратные олимпийские чемпионки Яна Егорян и София Позднякова, олимпийская чемпионка Ольга Никитина, чемпионы мира и Европы Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, арзамасец чемпион России Кирилл Тюлюков и другие именитые спортсмены.

Почетными гостями соревнований будут первый вице-президент Федерации фехтования России, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, главный советник генерального директора - председатель научно-технического совета АО "АПЗ" Олег Лавричев, заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области Николай Упирвицкий, а также советский фехтовальщик, саблист, заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Виктор Кровопусков.

Место проведения турнира: ФОК "Звездный", г.о.г. Арзамас, 3-й Спортивный переулок, д.1.
Начало турнира в 10:00. 
Торжественная церемония открытия в 16:30.
Финальные поединки стартуют в 17:00.

Соревнования проводятся при поддержке АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".

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Теги:
АПЗ Арзамас Фехтование
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