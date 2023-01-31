Александр Соловьев: "Комплекс мер поддержки участников СВО в Нижегородском регионе уникален" Общество

Фото: Олег Булыгин

Первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Александр Соловьев принял участие в работе круглого стола "Система социальной защиты Нижегородской области в условиях Специальной военной операции", который провел Нижегородский Экспертный клуб в сотрудничестве с Домом народного единства 31 января 2023 года.

"Комплекс мер поддержки участников СВО в Нижегородском регионе уникален. В рамках комплекса мер поддержки есть важная позиция, реализуемая только в Нижегородской области. Существует федеральный закон №377, который предоставляет "кредитные каникулы" мобилизованным участникам СВО. На федеральном уровне в этом документе "забыли" про финансовую аренду – лизинг. В Нижегородской области было принято решение распространить поддержку и на договоры лизинга. Это важно, потому что этим инструментом бизнес пользуется активно. Кроме того, в комплекс мер поддержки включены компенсации по микрокредитам и микрозаймам - и это тоже уникальное решение, которое есть только в Нижегородском регионе", – отметил Александр Соловьев.

В работе круглого стола приняли участие представители правительства Нижегородской области, федеральных и региональных общественных организаций, а также эксперты-политологи и журналисты. Участники дискуссии, оценив разнообразный опыт работы по формированию комплекса мер помощи и поддержки участникам СВО и членам их семей, пришли к выводу, что отечественная система социальной защиты адаптировалась к вызовам 2022 года и получила новые направления развития. Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по количеству и качеству мер защиты и поддержки тех, кого напрямую коснулись события СВО. Благодаря своевременным и грамотным решениям правительства Нижегородской области вспышек социальной напряженности в регионе удалось избежать.