Желавшая заработать на брокерских сделках нижегородка перевела мошенникам более 10 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Желавшая заработать на брокерских сделках нижегородка перевела мошенникам более 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в конце апреля 50-летняя жительница Канавинского района нашла в интернете предложение заработать на инвестициях.

Посоветовавшись с мужем, женщина согласилась на предложение и даже какое-то время получала доход от совершенных сделок.

После этого нижегородку убедили в том, что прибыль можно увеличить. Для этого она оформила более восьми кредитов на себя, супруга и дочь на общую сумму более 10,3 млн рублей. Средства потерпевшая переводила якобы на свои счета, продиктованные "брокером".

Когда семейная пара решила обналичить средства, то лжеброкер сообщил им, что это возможно только после дополнительной оплаты. Потерпевшие поняли, что стали жертвами мошенников и сообщили об этом в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что нижегородка перевела телефонным мошенникам более 900 тысяч рублей.