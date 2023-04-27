Нижегородка перевела телефонным мошенникам более 900 тысяч рублей Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода перевела более 900 000 рублей телефонным мошенникам, которые сообщили ей о сомнительных финансовых операциях с её банковским счётом. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

62-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он предупредил, что со счёта клиентки некие третьи лица пытаются списать средства. Собеседник убедил женщину для сохранения денег снять их в ближайшем отделении банка - и перевести на "резервный" счёт.

В результате нижегородка перевела на продиктованный счёт все свои накопления в размере 972 800 рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), идет розыск причастных к преступлению лиц.

Напомним, настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель полиции, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод. Также они никогда не запрашивают по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды - и никогда не будут просить клиента установить на телефон какую-либо программу. Наконец, настоящий сотрудник банка никогда не будет просить клиента по телефону переводить деньги на "безопасный счёт".

В полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить информации от незнакомца, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.