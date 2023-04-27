Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
"Хор Турецкого" выступит на площади Минина и Пожарского в День Победы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
05 мая 2023 12:26  [106] Нижегородка перевела телефонным мошенникам более 900 тысяч рублей
04 мая 2023 15:55  [319] Главбуха ресурсоснабжающей организации Нижнего Новгорода задержали по подозрению в присвоении 1,2 млн рублей
04 мая 2023 10:00  [344] Бывшего директора спортивного центра в Арзамасе осудят за злоупотребление полномочиями
03 мая 2023 17:07  [594] Уголовное дело возбудили в Ленинском районе из-за невыплаты зарплаты работнику предприятия
03 мая 2023 12:36  [444] Более 9 тысяч блоков контрафактных сигарет изъяли в Нижегородской области
03 мая 2023 11:21  [461] Одиннадцать человек погибли в ДТП в Нижнем Новгороде с начала 2023 года
03 мая 2023 10:07  [472] Двое нижегородцев напали на охранников аквапарка "Океанис"
02 мая 2023 16:46  [1671] Восьмилетний мальчик погиб после удара током в Борском районе
02 мая 2023 15:43  [476] Уголовное дело по факту наезда электросамоката на ребенка будет возбуждено в Нижнем Новгороде
02 мая 2023 11:14  [808] Директора стоматологической клиники в Нижнем Новгороде будут судить за обман пациентов на 10 млн рублей
Происшествия

Нижегородка перевела телефонным мошенникам более 900 тысяч рублей

05 мая 2023 12:26  [106] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода перевела более 900 000 рублей телефонным мошенникам, которые сообщили ей о сомнительных финансовых операциях с её банковским счётом. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

62-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он предупредил, что со счёта клиентки некие третьи лица пытаются списать средства. Собеседник убедил женщину для сохранения денег снять их в ближайшем отделении банка - и перевести на "резервный" счёт.

В результате нижегородка перевела на продиктованный счёт все свои накопления в размере 972 800 рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), идет розыск причастных к преступлению лиц.

Напомним, настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель полиции, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод. Также они никогда не запрашивают по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды - и никогда не будут просить клиента установить на телефон какую-либо программу. Наконец, настоящий сотрудник банка никогда не будет просить клиента по телефону переводить деньги на "безопасный счёт".

В полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить информации от незнакомца, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода лишилась более 13 млн рублей после телефонного разговора с мошенниками.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
18 апреля 2023 13:12  [692] Более 13 млн рублей лишилась нижегородка после телефонного общения с мошенниками
05 апреля 2023 10:20  [622] Ещё одну нижегородскую пенсионерку лжесотрудники банка "развели" на 2 млн рублей
04 апреля 2023 12:13  [519] Пожилая супружеская пара из Нижнего Новгорода перевела мошенникам более 2 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph