Архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина утвердили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно информации, новые правила установки вывесок будут действовать на участке от площади Лядова до улицы Бекетова.

Специалисты в ходе обследования территории выявили, что многие вывески на проспекте Гагарина устарели и выполнены из некачественных материалов.

Также конструкции расположены хаотично, без учета архитектуры зданий.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева, улицы Веденяпина, проспекта Молодежный, проспекта Ленина, улицы Ульянова, улицы Чкалова, улицы Октябрьской, участка проспекта Ленина и площади Революции.

Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введен единый дизайн-код.