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Архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.
Согласно информации, новые правила установки вывесок будут действовать на участке от площади Лядова до улицы Бекетова.
Специалисты в ходе обследования территории выявили, что многие вывески на проспекте Гагарина устарели и выполнены из некачественных материалов.
Также конструкции расположены хаотично, без учета архитектуры зданий.
Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева, улицы Веденяпина, проспекта Молодежный, проспекта Ленина, улицы Ульянова, улицы Чкалова, улицы Октябрьской, участка проспекта Ленина и площади Революции.
Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введен единый дизайн-код.
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