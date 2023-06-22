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Общество

Клещевым энцефалитом и боррелиозом заразились уже более 30 жителей Нижегородской области

23 июня 2023 11:50  [115] Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг активности клещей.

Так, на 22 июня в медучреждения с укусами обратились уже 5397 человек (+414 за неделю). В настоящее время среднемноголетний уровень укусов клещами уже превышен на 4%, отметили в ведомстве.

Наибольшее количество присасываний клещей произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (538), а также в Городецком (358), Борском (261), Ветлужском и Павловском (по 196) районах.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень (33,9%), чуть реже - на садово-огородных участках (24,3%), в лесу (12,6%), на кладбищах (3,9%) и на придомовых территориях (8,1%). Единичные случаи присасывания паразитов зарегистрированы в парках, санаториях и прочих местах.

Экстренную иммунопрофилактику с начала сезона получили 630 детей и 28 взрослых.

Согласно информации, лабораторно исследовано 5747 клещей, около 16% из них являлись носителями различных заболеваний: 28 - вируса клещевого энцефалита, 727 - иксодового клещевого боррелиоза, 130 - анаплазмой, 28 - эрлихиозом.

В текущем году зарегистрировано уже 3 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе один случай связан с употреблением сырого козьего молока, и 31 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

По состоянию на 22 июня прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 7527 человек.

В настоящее время акарицидные обработки проведены на площади около 3766,4 га, что составляет 97,5% от плана.

Ранее нижегородские медики дали рекомендации по поведению в период активности клещей.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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