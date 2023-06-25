Александр Вайнберг: "Мы должны победить, а для этого должны быть консолидированы" Политика

Александр Вайнберг

Сенатор РФ от Нижегородской области Александр Вайнберг прокомментировал события, произошедшие в государстве 24 июня.

"Уважаемые соотечественники. Сложилась непростая ситуация для нашей Родины. Я совсем недавно вернулся с Донбасса, где мы с Денисом Пушилиным встречались с бойцами Вагнера, и глава ДНР вручал им государственные награды республики, а я — памятные подарки. Это настоящие мужественные бойцы, которые героически освободили Артёмовск, к ним нет никаких претензий. Но сегодня мы, как один, должны сплотиться вокруг нашего президента, потому что в армии должно быть только единоначалие и дисциплина. Мы должны победить, а для этого должны быть консолидированы. Всегда в самые тяжёлые моменты наша страна умела сплачиваться, и народ становился одним целым. Только тогда победа будет за нами", — заявил он.