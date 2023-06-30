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Общество

Эксперты обсудили перспективы Лукояновского района на стратегической сессии

04 июля 2023 18:34  [59] Общество

Фото: газета "Лукояновская правда"

Стратегическая сессия, посвященная перспективам развития территории, прошла в Лукояновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие около 50 экспертов.

"Юг региона сегодня активно развивается. Лукояновский муниципальный округ находится в непосредственной близости от кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", рядом со строящейся трассой М-12. Территория обладает серьезным туристическим и экономическим потенциалом. Лукояновцы активно участвуют в развитии своей малой родины, очень ответственно относятся к проектам. Знаю это по итогам рабочих поездок. Все возможности обязательно нужно использовать, и здесь крайне важна роль самих жителей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

В рамках реализации стратегии в Лукояновском районе за пять лет было отремонтировано более 70 км дорог, благоустроено семь общественных пространств. Кроме того, ликвидировано пять несанкционированных свалок и оборудовано 76 контейнерных площадок.

Эксперты в ходе стратегической сессии предложили построить школу на 900 мест в Лукоянове, создать туристический комплекс, связанный с историей посещения города А.С. Пушкиным, благоустроить территорию Казенного пруда.

В августе в Лукояновском районе пройдет встреча с жителями, которые также озвучат свои предложения.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе и Чкаловске.

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Теги:
Лукояновский район Стратегия развития
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