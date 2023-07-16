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Экономика

Экономисты и промышленники внесли свои предложения по актуализации стратегии развития Нижегородской области

25 июля 2023 17:38  [75] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экономисты и промышленники разработали 35 проектов для актуализации и корректировки Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в стратегической сессии "Экономика: промышленность, инвестиции - новый вектор развития" приняли участие более 60 экспертов.

"Минувшие пять лет были непростыми: пандемия, внешнее давление и связанные с этим вызовы. Но, несмотря на все сложности, власти и бизнес всегда работали сообща. Благодаря промышленности экономика региона в последние годы показывает достойные результаты. Растёт объём отгруженной продукции. Наши предприятия реализуют новые импортозамещающие проекты, активно пользуясь при этом мерами поддержки регионального правительства. Сейчас нам предстоит актуализировать Стратегию развития региона с той целью, чтобы заложить крепкий фундамент для дальнейшего роста нашей экономики", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ходе мероприятия было предложено создать сеть представительств Нижегородской области за рубежом - презентационных павильонов с частичным функционалом торговых домов в странах, представляющих интерес для экспортеров.

Эксперты представили проект системы сотрудничества школ, учреждений среднего профессионального образования и предприятий с целью роста престижа рабочих специальностей и раннего трудоустройства молодёжи. Учащиеся будут закрепляться за конкретным направлением деятельности с последующим предоставлением рабочих мест.

Также участники обсудили идею создания отечественного маркетплейса инновационных проектов и механизм развития дотационных муниципалитетов через стимулирование инвестиционной активности компаний, готовых вкладывать средства. Им будут предложены средства из областного бюджета.

Кроме этого, было предложено создать лизинговый инструмент для закупок промышленного оборудования, предусмотреть в бюджете региона расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, что должно способствовать достижению технологического суверенитета в различных областях промышленности.

Были предложены и более масштабные изменения – например, создать нацпроект "Технологический суверенитет России", направленный на выявление потребностей промышленных предприятий с целью выработки механизмов достижения технонезависимости.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

В ходе стратегической сессии "Территория цифрового лидерства"IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области, а в стратсессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

Также на стратегической сессии "Забота о каждом" обсудили вопрос создания многофункциональных социальных центров в Нижегородской области, а представители сферы экологии и лесного хозяйства в рамках стратегической сессии "Наше богатство" разработали девять проектов для актуализации Стратегии.

Кроме того, в рамках работы по актуализации Стратегии развития Нижегородской области 10 июля на площадке Дома народного единства состоялся Круглый стол на тему социальной поддержки семей. 

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Теги:
Промышленность Стратегия развития экономика
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