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Политика

Владимир Солдатенков: "Нижегородская область не стоит на месте, от планов захватывает дух!"

29 июля 2023 13:17  [88] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Скажу одной фразой: Нижегородская область не стоит на месте, мы бежим, и нас не догонишь! Планов громадье, и каждый депутат, каждый комитет нашего парламента видит, какая большая работа уже проведена и что еще предстоит сделать. Накануне в Госдуме в рамках Правительственного часа обсуждался вопрос о транспортной инфраструктуре в Российской Федерации. Было приятно, когда в разговоре о многих проектах фигурировала Нижегородская область", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, комментируя отчет главы региона.

"Судя по отчетному докладу, в течение трех лет мы – лидеры по объему капитального ремонта и строительства дорог в Нижегородской области, и это тоже очень приятно. Отчет за прошедший период позволяет получить общий срез по всем основным сферам и учитывать это при формировании Стратегии развития региона до 2035 года. Идет обсуждение проблем с участием губернатора, и от планов захватывает дух, хочется их реализовать", - сказал Владимир Солдатенков.

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Теги:
Глеб Никитин
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