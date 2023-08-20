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Общество

Захар Прилепин рассказал о спокойном отношении к смерти после покушения

05 сентября 2023 14:25  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин в интервью телеканалу "360" рассказал об отношении к смерти после покушения.

По словам Захара Прилепина, его не пугает факт собственной смерти. Писателя волнует только то, как он посмотрит в глаза товарищам "на том свете".

"Дело в том, что когда у тебя гибнет очень много близких, и ты их хоронишь одного за другим, людей, в которых был влюблен, которых считал лучшими в России, просто историческими персонажами, внутри выгорает раз за разом огромное пространство, там даже травка не растет", — объяснил он.

Писатель скорбит по погибшим друзьям, но не переосмысливает свою позицию.

"Понимаешь, <…> возможно, следующим будешь ты", — подчеркнул Захар Прилепин.

Сейчас публицист совершенно спокойно относится к самому факту собственной смерти. По его словам, это состояние лишено чувств и становится обыденностью.

"Вот был Сашка, одну секунду, а вот он как бы он передо мной мертвый… Значит, и с тобой так же произойдет. Никакой трагедии нет. Вот деревья, вот трава, дети бегают, козы блеют, солнышко сияет", — сказал Захар Прилепин.

Напомним, в начале августа Захар Прилепин был назначен заместителем командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот". Также ему было присвоено звание подполковника Росгвардии.

Еще в январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону СВО.

В начале мая приехал в гости к родственникам в Нижегородскую область, где его машину взорвали.

Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.

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Теги:
Захар Прилепин
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