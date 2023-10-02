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Общество

Нижегородцы вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года"

04 октября 2023 18:55  [91] Общество

Оргкомитет Всероссийского конкурса "Семья года" - 2023 определил победителей. В этом году на конкурс поступило 384 заявки из 86 субъектов Российской Федерации.

По итогам конкурса в число победителей вошли супруги Алексей и Екатерина Грозы из села Владимирского Воскресенского муниципального округа. Они признаны лучшими в номинации "Сельская семья".

Наш регион семья представляла после победы в областном конкурсе "Нижегородская семья".

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, глава семьи Алексей Гроза уже 26 лет занимается развитием сельской территории своего муниципалитета, он является директором музея-заповедника "Град Китеж" и одним из создателей этнокультурного центра "Китеж". Его супруга Екатерина Гроза работает учителем русского языка и литературы и является лауреатом муниципального конкурса "Учитель года".

Супруги воспитывают двоих сыновей - Святослава и Доброслава - и дочь Софию. Все дети занимаются музыкой и многократно становились лауреатами районных и областных творческих конкурсов.

Главными ценностями этой семьи являются традиции, любовь к природе и родной земле. Они очень любят путешествия и походы, принимают активное участие в различных экологических акциях, образовательных программах и даже сами организуют конкурсы и мероприятия.

И.о. замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что благодаря таким увлечённым, влюблённым в родной край людям, создающим крепкие семьи, наш регион продолжает своё развитие.

"Хочется сказать большое спасибо родителям, воспитывающим талантливых, любящих свою малую родину детей", - сказал представитель регионального правительства.

"Мы счастливы, что выпала честь представлять Нижегородскую область на Всероссийском конкурсе "Семья года". Ответственность невероятная. Но и ощущения, эмоции несравнимы ни с чем. Победа в региональном конкурсе очень воодушевила нас и подстегнула к дальнейшим действиям. Здорово, что нижегородским семьям уделяется такое внимание", - отметил Алексей Гроза.

Напомним, сейчас идёт регистрация участников федерального конкурса "Это у нас семейное". Это новый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", в котором могут участвовать семьи с детьми. 300 финалистов получат в качестве приза уникальное большое семейное путешествие по России. А ещё 30 семьям победителей вручат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

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Теги:
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