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Общество

Перевозки на поездах "Ласточка" на ГЖД выросли на 23%

10 октября 2023 16:48  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

За 9 месяцев текущего года скоростные поезда "Ласточка" на сообщении с Нижним Новгородом перевели более 2,9 млн пассажиров. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в пресс-службе филиала ОАО "РЖД".

Подавляющее большинство пассажиров от этого количества пришлось на маршрут Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород, которым воспользовались более 2,7 млн пассажиров человек.

Вторым по популярности маршрутом "Ласточки" стало направление Нижний Новгород – Киров – Нижний Новгород, им воспользовались порядка 154 тысяч пассажиров. Сообщение открыли в июле прошлого года.

Кроме того, с 1 июня ежедневно между Нижним Новгородом и Иваново начал курсировать новый электропоезд "Ласточка" № 741/742. За четыре месяца он перевёз 37 тысяч пассажиров.

В пресс-службе компании напомнили, что скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах "Ласточка" в 5-ти и 10-ти вагонном исполнении. Составность поездов меняется в зависимости от спроса на пассажирские перевозки. Кроме того, расписание поездов корректируют в связи с сезонными изменениями пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что РЖД ввело новые правила перевозок пассажиров.

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Теги:
Железная дорога поезда
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