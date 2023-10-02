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Общество

Евгений Костин: "Проект "Вам решать!" не только делает жизнь комфортнее, но и объединяет людей"

16 октября 2023 10:46  [68] Общество
Фото: gordumannov.ru

Фото: gordumannov.ru

16 октября 2023 года начался прием заявок на участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2024 год. Заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения партии "Единая Россия" Евгений Костин призвал нижегородцев принять в нем участие:

"Сегодня начался прием заявок на участие в губернаторском проекте "Вам решать!" на 2024 год. Завершится прием заявок 17 ноября 2023 года.

Эта инициатива имеет большое значение для Нижегородской области. Проект "Вам решать!" уже не первый год помогает поддерживать идеи жителей по реконструкции, строительству и улучшению различных объектов, дорог и общественных пространств города и области.

Благодаря проекту многие объекты получили вторую жизнь. Так, в Сормовском районе появились многофункциональная спортплощадка в гимназии №80 и спортплощадка на территории школы №81, на Юбилейном бульваре установили два игровых комплекса, качели, скамейку и урну.

Для участия в проекте необходимо собрать инициативную группу из 10 человек, провести собрание жителей, обеспечить поддержку подписями, внести инициативный проект в районную администрацию и подготовить комплект документов совместно с сотрудниками муниципалитета для участия в конкурсном отборе инициатив.

Данный проект – прекрасная возможность решить пусть и небольшие, но значимые проблемы. Он не только делает жизнь комфортнее, но и объединяет людей. Призываю всех неравнодушных нижегородцев принять участие в проекте "Вам решать!",-  сказал Евгений Костин.

Ранее сообщалось, что детскую площадку установили по проекту "Вам решать!" в поселке Левинка.

Две детские площадки построили в Нижегородском районе по программе "Вам решать!"

Напомним, что десять инициатив в рамках проекта "Вам решать!" реализовали в Советском районе.

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