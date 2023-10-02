Житель Сарова задержан сотрудниками ФСБ за хранение крупной партии наркотиков Происшествия

Жителя города Саров задержали сотрудники ФСБ за хранение крупной партии наркотиков и сбыт в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области.

По данным ведомства, нижегородец при помощи сети Интернет приобрел психотропное наркотическое вещество ЛСД у неустановленных лиц и затем впоследствии занимался сбытом вещества.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Подсудимому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Ранее сообщалось, что наркосбытчика поймали на трассе М-7 в Нижегородской области.