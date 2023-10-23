Дизайн-код улицы Костина утвержден в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Дизайн-код улицы Костина утвержден в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Согласно информации, в ходе обследования территории было выявлено, что многие вывески на улице устарели и выполнены из некачественных материалов.

Также конструкции расположены хаотично, без учета архитектуры зданий.

Для уменьшения визуального шума специалисты предлагают выполнять информационные конструкции в утвержденных цветах.

Кроме того, предложены новые схемы расположения таких конструкций.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина, улиц Ванеева, Веденяпина, Ульянова, Чкалова, Октябрьской, проспекта Молодёжного, проспекта Ленина, площади Революции.

Планируется, что до конца текущего года в Нижнем Новгороде утвердят дизайн-код еще 15 улиц.