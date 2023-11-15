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Общество

Дизайн-код еще одного участка улицы М.Горького утвержден в Нижнем Новгороде

08 декабря 2023 17:56  [68] Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Дизайн-код еще одного участка улицы Максима Горького утвержден в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, архитектурно-художественная концепция была разработана для участка от площади Свободы до улицы Белинского.

Напомним, 5 декабря дизайн-код был утвержден для участка улицы Максима Горького от площади Максима Горького до площади Свободы.

Концепция определяет основные места для размещения информационных конструкций на зданиях, а также ограничивает использование шрифтов на вывесках. Так, недопустимо использовать акцидентные и декоративные шрифты, а также шрифты, имитирующие каллиграфию и рукописные надписи, так как они затрудняют читаемость.

Также вводятся те же ограничения по цветовым решениям, что и на участке от площади Максима Горького до площади Свободы.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина, улиц Ванеева, ВеденяпинаУльяноваЧкалова, Октябрьской, проспекта Молодёжного, проспекта Ленинаплощади Революцииулицы Костина, улицы Новой.

Также был обновлен дизайн-код улицы Рождественской.

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Теги:
Архитектура Дизайн
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