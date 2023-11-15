Дизайн-код еще одного участка улицы М.Горького утвержден в Нижнем Новгороде

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Дизайн-код еще одного участка улицы Максима Горького утвержден в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Согласно информации, архитектурно-художественная концепция была разработана для участка от площади Свободы до улицы Белинского.
Напомним, 5 декабря дизайн-код был утвержден для участка улицы Максима Горького от площади Максима Горького до площади Свободы.
Концепция определяет основные места для размещения информационных конструкций на зданиях, а также ограничивает использование шрифтов на вывесках. Так, недопустимо использовать акцидентные и декоративные шрифты, а также шрифты, имитирующие каллиграфию и рукописные надписи, так как они затрудняют читаемость.
Также вводятся те же ограничения по цветовым решениям, что и на участке от площади Максима Горького до площади Свободы.
Ранее в Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина, улиц Ванеева, Веденяпина, Ульянова, Чкалова, Октябрьской, проспекта Молодёжного, проспекта Ленина, площади Революции, улицы Костина, улицы Новой.
Также был обновлен дизайн-код улицы Рождественской.
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