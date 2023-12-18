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Общество

Дизайн-код улицы Грузинской утвержден в Нижнем Новгороде

19 декабря 2023 18:38  [79] Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Дизайн-код улицы Грузинской утвержден в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, концепция определяет основные места для размещения информационных конструкций на зданиях, а также ограничивает использование шрифтов на вывесках. Так, недопустимо использовать акцидентные и декоративные шрифты, а также шрифты, имитирующие каллиграфию и рукописные надписи, так как они затрудняют читаемость.

Вывески рекомендуется выполнять в виде плоских панелей.

Козырьки необходимо изготавливать из литого поликарбоната, закаленного стекла, триплекса, оцинкованного металла, дерева или композита. 

При оформлении входных групп не рекомендуется размещать двери из ПВХ белого цвета без ламинации. Запрещается устанавливать глухие металлические полотна без декоративного рельефа.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина, улиц Ванеева, ВеденяпинаУльяноваЧкалова, Октябрьской, проспекта Молодёжного, проспекта Ленинаплощади Революцииулицы Костина, улицы Новой, улицы Горького.

Также был обновлен дизайн-код улицы Рождественской.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде идет разработка проекта ревитализации улицы Грузинской.

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Теги:
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