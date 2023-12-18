Дизайн-код улицы Грузинской утвержден в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Дизайн-код улицы Грузинской утвержден в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, концепция определяет основные места для размещения информационных конструкций на зданиях, а также ограничивает использование шрифтов на вывесках. Так, недопустимо использовать акцидентные и декоративные шрифты, а также шрифты, имитирующие каллиграфию и рукописные надписи, так как они затрудняют читаемость.

Вывески рекомендуется выполнять в виде плоских панелей.

Козырьки необходимо изготавливать из литого поликарбоната, закаленного стекла, триплекса, оцинкованного металла, дерева или композита.

При оформлении входных групп не рекомендуется размещать двери из ПВХ белого цвета без ламинации. Запрещается устанавливать глухие металлические полотна без декоративного рельефа.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина, улиц Ванеева, Веденяпина, Ульянова, Чкалова, Октябрьской, проспекта Молодёжного, проспекта Ленина, площади Революции, улицы Костина, улицы Новой, улицы Горького.

Также был обновлен дизайн-код улицы Рождественской.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде идет разработка проекта ревитализации улицы Грузинской.