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Общество

Средняя длительность перерывов электроснабжения на сетях "Россети Центр" снизилась на 27,2%

20 декабря 2023 10:09  [85] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский в рамках ежегодной пресс-конференции рассказал об итогах работы компаний в уходящем году и планах на будущее.

В начале мероприятия Игорь Маковский кратко рассказал о результатах работы Обществ за 5 лет. Так, средняя длительность перерывов электроснабжения снизилась на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Прогнозируется, что к концу года уровень потерь электроэнергии в сетях снизится на 3,2%. Нетарифная выручка от дополнительных услуг за 5 лет выросла на 282%, а рост производительности труда составил 77%.

Свои вопросы могли задать не только журналисты, но и жители всех 20 регионов, обслуживаемых "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье". Всего на горячую линию от жителей поступил 1350 вопросов, один из которых был решен сразу в прямом эфире.

В ходе пресс-конференции гендиректор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" рассказал, что в уходящем году доля отечественного оборудования в закупках компаний составила 98%, а на оставшиеся 2% приходятся закупки из дружественных стран.

Реализуется программа по установке интеллектуальных приборов учета, что позволяет сократить число незаконных подключений к электросетям. На данный момент в 20 регионах установлено уже 100 тысяч таких приборов. Планируется, что в обозримом будущем "Россети Центр" установят еще 100 тысяч интеллектуальных приборов учета.

Отдельно Игорь Маковский рассказал о программе повышения надежности электросетей, реализуемой в Нижегородской области.

Напомним, в конце 2022 года регион накрыл ледяной дождь, из-за которого без электричества временно осталось несколько тысяч нижегородцев.

"Мы получили ненормативное обледенение в два раза. Оно было порядка 5-6 сантиметров. Это не только провода и опоры. Обледенение произошло, в том числе, в лесных массивах", - рассказал Игорь Маковский.

После прошедшего ледяного дождя было принято решение реализовать в 17 районах Нижегородской области программу повышения надежности электроснабжения. На ее реализацию выделено около 3 млрд рублей.

Игорь Маковский подчеркнул, что программа разрабатывалась совместно с правительством Нижегородской области и главами муниципалитетов.

На данный момент в регионе заменили около 900 км неизолированного провода на изолированный, что составляет 86% от плана. Также расчищено 465 га трасс воздушных линий 6-10 кВ (179% от плана), установлено 69 реклоузеров и 173 разъединителя (125% и 59 % от плана соответственно).

Уже по итогам первого года реализации программы фиксируется значительное снижение объемов технологических отключений.

Отмечается и улучшение коммуникации с потребителями.

"Мы заново сделали три уровня нашего взаимодействия. Первичную информацию собираем не только с наших баз, но и со старост или локальных потребителей. Далее работаем с главами поселений, потом с ЕГДС, главами муниципальных образований и вплоть до верха", - сказал Игорь Маковский.

Игорь Маковский подчеркнул, что "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" каждый год успешно достигают поставленных целей для обеспечения беспрерывного, доступного и надежное электроснабжение.

"Всего этого удается достигать благодаря сбалансированной системной работе, постоянному стремлению к совершенствованию и повышению уровня эффективности в нашей деятельности", - резюмировал Игорь Владимирович в завершении пресс-конференции.

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Теги:
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