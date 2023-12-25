Приемная кампания в корпус "Сормово" "Школы 800" стартует 15 января Общество

Фото: с сайта "Школа 800"

Приемная кампания в корпус "Сормово" "Школы 800" стартует 15 января. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Напомним, четырехэтажный корпус на проспекте Кораблестроителей ввели в эксплуатацию в ноябре.

Согласно информации, прием учащихся будет проходить во 2-8 классы. Учебный процесс в сормовском корпусе начнется в конце февраля - с третьего триместра.

Приемная кампания будет проходить онлайн через личные кабинеты на сайте "Школы 800". Создать личный кабинет можно будет с 15 по 17 января, в понедельник в них появятся даты проведения этапов приемной кампании.

Прием в начальную школу будет вестись без индивидуального отбора посредством электронной очереди. При зачислении в 5-8 классы будут учитываться средние баллы детей за прошедший учебный год, 1 и 2 четверти текущего учебного года, а также баллы, набранные на вступительных испытаниях по русскому языку и математике.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, первый корпус "Школы 800" в Верхних Печерах торжественно открылся в Нижнем Новгороде 22 февраля 2023 года. Образовательный процесс здесь стартовал 27 февраля. Тогда в школу было зачислено 532 ребенка.

Корпус "Школы 800" в Автозаводском районе открыл свои двери для учеников 1 сентября.

На 2023-2024 учебный год в Автозаводский и Верхнепечерский корпуса "Школы 800" планировалось набрать более 1000 учеников, однако затем в автозаводском корпусе количество мест было сокращено.