Нижегородский "Хулиганодом" отмечает три года со дня образования Общество

Фото: Минсоцполитики Нижегородской области

Центр наставничества для подростков “Хулиганодом” празднует трехлетие своей деятельности. В торжественном мероприятии по случаю дня рождения приняли участие воспитанники, наставники, представители правительства Нижегородской области, министерств, профильных ведомств и мэрии.

Первый "Хулиганодом" открылся в Нижнем Новгороде 12 февраля 2021 года при поддержке Фонда президентских грантов.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, за три года его работы в регионе было открыто еще три центра - в Кстовском, Уренском округах и городе Бор

Наставники “Хулиганодома” помогают подростками проявиться себя, найти своем место в жизни, учат общению со сверстниками научиться общаться друг с другом и с окружающими, дают ребятам возможность почувствовать себя нужными, способными, интересными людьми.

По словам мэра Юрия Шалабаева, в Нижнем Новгороде уделяется большое внимание работе с молодежью. Например, летний лагерь для трудных подростков “Хочу стать десантником” перерос в центр патриотического воспитания . В скором времени будет открыт филиал центра в Приокском районе. В будущем подобные центры будут открыты во всех районах города.

Наставники “Хулиганодома” провели мастер-классы и интерактивы по созданию видеоклипов и фотографий для социальных сетей. Помимо этого, гости испытали свои силы в турнире по армреслингу, создали своими руками шопперы, рисовали на камнях и поучаствовали в интерактивном занятии “Как жить, если ты подросток”. Завершил праздник “квартирник” с песнями под гитару.

Фото: Кирилл Мартынов