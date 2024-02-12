Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 марта 2024 14:15  [46] Автопарк "Нижегородского водоканала" пополнился новым спецтранспортом
01 марта 2024 13:51  [122] В спальных микрорайонах Нижнего Новгорода выросла скорость мобильного интернета
01 марта 2024 13:45  [101] Нижегородский "Хулиганодом" отмечает три года со дня образования
01 марта 2024 13:34  [94] "ЕЭС-Гарант" и "Хевел" заключают первые крупные сделки по приобретению зеленых сертификатов в национальной системе
01 марта 2024 12:53  [134] Детскую поликлинику построят в Сормове в Нижнем Новгороде за 662 млн рублей
01 марта 2024 12:20  [144] Депутаты ЗСНО обсудили перспективы развития дорожной отрасли в регионе
01 марта 2024 12:06  [156] Движение трамваев №2 и 21 восстановили в Нижнем Новгороде
01 марта 2024 11:56  [135] Вопросы расширения возможностей инклюзивного общества обсудили в Нижнем Новгороде
01 марта 2024 11:26  [164] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок под ИЖС в Кусаковке
01 марта 2024 10:50  [181] Нижегородские власти направят на реконструкцию подъезда к Анкудиновке 1,2 млрд рублей
Общество

Нижегородский "Хулиганодом" отмечает три года со дня образования

01 марта 2024 13:45  [101] Общество

Фото: Минсоцполитики Нижегородской области

Центр наставничества для подростков “Хулиганодом” празднует трехлетие своей деятельности. В торжественном мероприятии по случаю дня рождения приняли участие воспитанники, наставники, представители правительства Нижегородской области, министерств, профильных ведомств и мэрии.

Первый "Хулиганодом" открылся в Нижнем Новгороде 12 февраля 2021 года при поддержке Фонда президентских грантов.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, за три года его работы в регионе было открыто еще три центра - в Кстовском, Уренском округах и городе Бор

Наставники “Хулиганодома” помогают подростками проявиться себя, найти своем место в жизни, учат общению со сверстниками научиться общаться друг с другом и с окружающими, дают ребятам возможность почувствовать себя нужными, способными, интересными людьми.

По словам мэра Юрия Шалабаева, в Нижнем Новгороде уделяется большое внимание работе с молодежью. Например, летний лагерь для трудных подростков “Хочу стать десантником” перерос в центр патриотического воспитания . В скором времени будет открыт филиал центра в Приокском районе. В будущем подобные центры будут открыты во всех районах города.

Наставники “Хулиганодома” провели мастер-классы и интерактивы по созданию видеоклипов и фотографий для социальных сетей. Помимо этого, гости испытали свои силы в турнире по армреслингу, создали своими руками шопперы, рисовали на камнях и поучаствовали в интерактивном занятии “Как жить, если ты подросток”. Завершил праздник “квартирник” с песнями под гитару.

Фото: Кирилл Мартынов

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Праздники Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph