Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги долю "Рождественских бань" в Сормове

Фото:
Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги долю в здании "Рождественских бань" на улице Василия Иванова, 36А в Сормовском районе. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.
Речь идет 1/5 доли в праве общей долевой собственности на здание бани №4. Площадь трехэтажного здания составляет 978,8 кв. метра.
"Новый владелец бани обязан сохранить коммунально-бытовое назначения здания в течение пяти лет со дня перехода прав собственности", - говорится в сообщении.
Председателю городского комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Светлане Помпаевой поручили организовать работу по оценке рыночной стоимости объекта недвижимости и выставить его на аукцион.
Напомним, мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок под ИЖС в Кусаковке.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+