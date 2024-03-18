Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги долю "Рождественских бань" в Сормове Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги долю в здании "Рождественских бань" на улице Василия Иванова, 36А в Сормовском районе. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Речь идет 1/5 доли в праве общей долевой собственности на здание бани №4. Площадь трехэтажного здания составляет 978,8 кв. метра.

"Новый владелец бани обязан сохранить коммунально-бытовое назначения здания в течение пяти лет со дня перехода прав собственности", - говорится в сообщении.

Председателю городского комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Светлане Помпаевой поручили организовать работу по оценке рыночной стоимости объекта недвижимости и выставить его на аукцион.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок под ИЖС в Кусаковке.