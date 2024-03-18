Житель Нижнего Новгорода передал мошенникам более 10 млн рублей Происшествия

70-летний житель Приокского района Нижнего Новгорода пополнил список жертв телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, пенсионеру позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил о том, что неизвестные оформили на имя мужчины кредит. Чтобы решить данный вопрос, необходимо было выполнить некоторые указания.

Мошенники сообщили нижегородцу, что его квартира находится в залоге и что бы спасти недвижимость необходимо взять кредит и перевести деньги на безопасные счета. Спасая свою квартиру, пенсионер выполнил все требования злоумышленников и перевел им 10 783 900 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородцы перевели телефонным мошенникам ещё свыше 2,5 млн рублей

Также сообщалось, что телефонные мошенники "развели" жителя Шахуньи на 2,4 млн рублей.

Кроме того сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 3 млн рублей.