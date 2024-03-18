Уголовное дело о мошенничестве на более 4,3 млн рублей возбудили в Павлове Происшествия

Уголовное дело возбуждено в городе Павлово в отношении 40-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина подозревается в совершении пяти преступлений по статье "мошенничество".

Полицейские установили, что подозреваемый взял кредиты в банках и не собирался их возвращать. Полученные деньги мужчина проиграл в азартные игры и, чтобы не платить по долгам, он объявил себя банкротом.

По данным следствия, в один день он заключил с разными банками пять кредитных договоров на общую сумму 4 335 710 рублей 27 копеек. Доказательства уже собраны, расследование продолжается.

p>По закону, ранее не судимому мужчине может быть назначен ряд альтернативных мер ответственности - от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, в 2023 году банки предотвратили хищение почти 5,8 трлн рублей со счетов россиян.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники "развели" жителя Шахуньи на 2,4 млн рублей.

Также сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 3 млн рублей.