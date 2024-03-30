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Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода готовится к летнему сезону

02 апреля 2024 10:12  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Международный аэропорт Нижнего Новгорода им.Чкалова готовится к работе в летний период. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Профилактические работы направлены на повышение качества обслуживания воздушных перевозок. Также будет проводится подготовка для обеспечения бесперебойной и безопасной работы всех объектов аэропорта в условиях весенне-летнего периода.

Технические службы нижегородского аэропорта уже ведут подготовку здания, спецтранспорта, оборудования, средств механизации и технических средству к новому сезону.

Проверяются покрытие взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, инженерной инфраструктуры. Обновляется маркировка на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках, перроне и привокзальной площади. Идут профилактические работы на объектах водосточно-дренажной системы аэродрома и свето-сигнальном оборудовании.

Кроме того, сотрудники аэропорта проходят дополнительную теорию, инструктаж по авиационной и транспортной безопасности. Все подготовительные мероприятия структур продлятся до конца мая.

Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода с 31 марта перешел на весенне-летнее расписание.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Аэропорт
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