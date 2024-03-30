Участником ИНТЦ "Квантовая долина" в Нижегородской области уже стала 21 компания Экономика

Участником ИНТЦ "Квантовая долина" в Нижегородской области по данным на апрель 2024 года стала 21 компания.

Как сообщает pravda-nn.ru, в настоящее время управляющая компания Инновационного научно-технологического центра и ИНТЦ "Квантовая долина" реализуют 24 проекта с общим объем инвестиций более 2,5 млрд рублей. В Нижегородской области будет создано около 900 рабочих мест. Объем вложенных средств резидентов в НИОКР составляет более 445 млн рублей.

Первое сооружение "Квантовой долины" будет возведено в 2026 году. В настоящий момент ведутся переговоры с потенциальными застройщиками. Общая площадь будущей застройки составит более 90 тысяч кв. метров.

Как уточнили в ИНТЦ, в данный момент применяется принцип экстерриториальности, при котором компании могут уже сейчас получить статус участника "Квантовой долины" и право получения налоговых льгот. После того, как объект инфраструктуры ИНТЦ будет введен в эксплуатацию, резидент обязан зарегистрироваться на территории ИНТЦ и выполнять научно-технологическую деятельность по своему проекту.

Напомним, ИНТЦ "Квантовая долина"— это территория размером более 140 тысяч кв. метров, где действует особый налоговый режим для организаций, занимающимися разработками и производством высокотехнологичных продуктов и услуг. Это единственный ИНТЦ в ПФО, который был создан в ноябре 2021 года по постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Участки ИНТЦ расположены в Нижнем Новгороде — на улицах Малой Ямской, Академика Сахарова, Высоцкого и Сергея Акимова, также в перспективе территория может появиться в Дзержинске, рядом с ОЭЗ "Кулибин".

Ранее сообщалось, что нижегородская компания "Искра" стала резидентом инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина".