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Общество

Бывшую свалку ТБО исключили из реестра объектов накопленного экологического вреда

04 апреля 2024 17:58  [79] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Бывшая свалка бытовых отходов в районе Московского шоссе, 473, 475 исключена из Государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС).

Как сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, данная свалка стала четвертой по счету в регионе, которую исключили из госреестра, следом за полигоном "Игумново", шламонакопителем "Белое море" и свалкой отходов в Шуваловской промзоне Ленинского района Нижнего Новгорода.

Полигон площадью более 16 га и с объемом отходов свыше 140 тыс. куб. м был досрочно рекультивирован в 2023 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Цена контракта составила более 480 млн рублей.

Метод восстановления земель, который применялся на Московском шоссе, похож с методом ликвидации Шуваловской свалки. Это разделение отходов путем сухого грохочения и утилизации с обратной отсыпкой грунта-рекультиванта. Нижегородская область стала одним из пилотных регионов, где применялся этот метод. Все отходы обезвреживаются и полностью удаляются с площадки.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Основные цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования. 

Ранее сообщалось, что Горкомэкологии продолжит наблюдение за рекультивированными свалками в Нижнем Новгороде

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Теги:
Свалки Экология
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