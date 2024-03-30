Ужесточена ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования Общество

В России ужесточена ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования. Как сообщает пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", подписанный президентом России федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" , вступит в силу 17 апреля 2024 года.

Так, согласно изменениями, увеличен штраф за отказ заключения договора о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Для граждан размер максимального административного штрафа вырос с 2 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц со 100 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, вырос размер штрафа за отказ за отказ в допуске к оборудованию. За данное правонарушение административный штраф теперь составляет до 10 тысяч рублей — для граждан и до 100 тысяч рублей — для должностных лиц и до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

Помимо этого, для организаций установили административную ответственность за оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо работ по техническому диагностированию газопроводов организацией, которые не отвечают требованиям законодательства РФ. За данное правонарушение для юридических лиц предусматривается административный штраф до 500 тысяч руб.

Ранее сообщалось, что жителям Нижегородской области власти компенсируют 35 млн рублей за догазификацию домов.

Также сообщали, что в Нижнем Новгороде открыли единый клиентский центр газовых компаний.