Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2024 14:30  [64] Ужесточена ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования
13 апреля 2024 13:37  [111] Всероссийскую ярмарку трудоустройства в Нижнем Новгороде посетили свыше 7 тысяч человек
13 апреля 2024 11:54  [134] Летом 2024 года в нижегородских лагерях смогут отдохнуть более 20 тысяч детей
13 апреля 2024 11:06  [170] Всероссийская конференция "Ценность каждого" проходит в Нижнем Новгороде
13 апреля 2024 10:55  [168] Орден Мужества вручили супруге нижегородца Фаила Камиловича
12 апреля 2024 18:35  [246] Сообщество молодых семей создано в Нижнем Новгороде
12 апреля 2024 18:29  [232] Премию имени Баташевых получили лучшие сотрудники ОМК по итогам 2023 года
12 апреля 2024 18:10  [219] Судебные приставы в Сормове исполнили решение суда по санитарным нормам
12 апреля 2024 17:57  [400] Торговый объект снесли на Автозаводе за нелегальную продажу алкоголя
12 апреля 2024 17:06  [247] Новый подрядчик завершит благоустройство территории у проспекта Бусыгина на Автозаводе
Общество

Ужесточена ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования

13 апреля 2024 14:30  [64] Общество

В России ужесточена ответственность за нарушение правил обслуживания и ремонта газового оборудования. Как сообщает пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", подписанный президентом России федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" , вступит в силу 17 апреля 2024 года.

Так, согласно изменениями, увеличен штраф за отказ заключения договора о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Для граждан размер максимального административного штрафа вырос с 2 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц со 100 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, вырос размер штрафа за отказ за отказ в допуске к оборудованию. За данное правонарушение административный штраф теперь составляет до 10 тысяч рублей — для граждан и до 100 тысяч рублей — для должностных лиц и до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

Помимо этого, для организаций установили административную ответственность за оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо работ по техническому диагностированию газопроводов организацией, которые не отвечают требованиям законодательства РФ. За данное правонарушение для юридических лиц предусматривается административный штраф до 500 тысяч руб.

Ранее сообщалось, что жителям Нижегородской области власти компенсируют 35 млн рублей за догазификацию домов.

Также сообщали, что в Нижнем Новгороде открыли единый клиентский центр газовых компаний.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газоснабжение Законопроекты
Поделиться:
Новости по теме
03 апреля 2024 18:25  [592] Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры будут увеличены до 5-10 тысяч рублей
18 марта 2024 16:53  [953] Село Богородское газифицировали в Сергачском районе Нижегородской области
07 марта 2024 10:41  [790] Ещё три населённых пункта газифицировали в Богородском районе
06 марта 2024 17:15  [874] Власти компенсируют жителям Нижегородской области 35 млн рублей за догазификацию домов
06 февраля 2024 17:52  [1046] Единый клиентский центр газовых компаний открыли в Нижнем Новгороде
19 декабря 2023 18:56  [862] Почти 10 тысяч нижегородских домовладений в 2023 году получили газ по программе догазификации
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph