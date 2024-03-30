Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры будут увеличены до 5-10 тысяч рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Госдумы приняли в заключительном чтении поправки в статью о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно документу, штрафы для частных лиц вырастут с 1-2 тысяч до 5-10 тысяч рублей.

Будет увеличен размер штрафов и для должностных лиц за уклонение от подписания договора техобслуживания и ремонте газового оборудования: до 100 тысяч рублей, для юридических - до 500 тысяч рублей.

Законопроект был подготовлен летом 2023 года. Авторы указывали, что люди, которые не пускают газовщиков в дома, создают реальную опасность для себя и других жильцов. Мера с повышением штрафов поможет в предотвращении взрывов в жилых домах. В итоге инициативу поддержали в большинстве фракций.

Депутаты также потребовали повысить профессионализм газовых служб, которые зачастую проводят поверхностные осмотры в жилье.

Напомним, информационный проект "Газ в каждый дом" запустили в России. На портале можно будет прочитать комментарии экспертов, новости, статьи и полезную информацию по социальной догазификации. Кроме того, на сайте размещены материалы с инструкцией по подаче заявки в программе. Также возможно задать и свой вопрос по догазификации.