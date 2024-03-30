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Общество

Международная акция "Диктант Победы" пройдет в Нижегородской области

16 апреля 2024 09:31  [71] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области в шестой раз состоится Международная патриотическая акция "Диктант Победы". Как сообщает пресс-служба правительства региона, проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны смогут все желающие 26 апреля.

Акция пройдет как очно, так и онлайн. Написать "Диктант Победы" очно можно будет на одной из 370 площадках, которые будут организованы в каждом муниципальном образовании области. Выбрать площадку для участия можно на сайте. Здесь же можно зарегистрироваться на участие в акции онлайн. Доступ для желающих откроется 26 апреля в 09:00.

"Диктант Победы" включает в себя 25 тестовых заданий. В этом году блок вопросов посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что такие акции помогают помнить о великом наследии Родины и передавать историческую память следующим поколениям. Также министр призвал нижегородцев принять участие в акции.

Международная патриотическая акция "Диктант Победы" проводится для привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Второй мировой войны. Кроме того, с помощью Диктанта организаторы надеются повысить историческую грамотность и уровень патриотического воспитания молодежи. В Нижегородской области акцию организуют министерство образования и науки, региональное отделение партии "Единая Россия" и региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Подготовиться к "Диктанту Победы" можно на сайте акции , пройдя тренировочные тесты.

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Теги:
Акции Диктант Победа
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