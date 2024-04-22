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Бизнес

Участниками бизнес-миссии в Узбекистан стали представители 20 нижегородских компаний

23 апреля 2024 09:58  [58] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Двадцать нижегородских компаний-экспортеров принимают участие в бизнес-миссии в Ташкент (Узбекистан). 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, деловая поездка стала возможной благодаря Центру поддержки экспорта Нижегородской области (в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство") и приурочена к Большой индустриальной неделе.  Кроме того, в эти дни в столице Узбекистана проходит промышленный форум "Иннопром. Центральная Азия". 

За прошедший год предприятия региона в значительной мере нарастили объем поставок в Узбекистан - это медикаменты, стройматериалы, автокомпоненты и многое другое. 

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в бизнес-миссии принимают участие предприятия горнодобывающего и аграрного секторов, нефтехимической, автомобилестроительной и машиностроительной отраслей, легкой, пищевой и металлообрабатывающей промышленности, производители строительных материалов, ИТ-компании.

В течение недели нижегородские предприниматели познакомятся с узбекскими коллегами и проведут презентации своих компаний. В общей сложности запланированы около 100 переговоров. Нижегородская делегация уже посетила форум "Иннопром. Центральная Азия" и свободную экономическую зону "Ангерн".

Также по словам министра, во время бизнес-миссии нижегородские предприятия обсудят варианты взаимовыгодных отношений с узбекскими компаниями в формате "Биржи контактов".  Представители нижегородской делегации смогут познакомиться с деятельностью 60 местных организаций. Кроме того, эксперты Центра поддержки экспорта по просьбе предприятий договорились об индивидуальных переговорах на площадках узбекских компаний.  

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес"

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана

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Теги:
Международное сотрудничество Сотрудничество
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