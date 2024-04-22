Ход строительства дороги у ЖК "Новая Кузнечиха"
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 апреля 2024 14:06  [66] Отбор на проект "Время Героев" продолжается в российских регионах
25 апреля 2024 13:48  [77] Медпомощь в ЦГБ Арзамаса смогут получать дети с патологией нервной системы
25 апреля 2024 13:29  [98] Депутаты ЗСНО приняли во втором чтении законопроект о "разливайках"
25 апреля 2024 13:20  [95] Еще две свалки в Нижегородской области исключили из реестра объектов накопленного вреда
25 апреля 2024 13:03  [104] Голикова: Все показатели нацпроекта "Демография" по итогам 2023 года выполнены
25 апреля 2024 12:47  [120] Нижегородские проекты победили в Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ
25 апреля 2024 12:34  [132] Новые автоматы самообслуживания для пассажиров установили в нижегородском метро
25 апреля 2024 11:56  [149] Электробусный маршрут Э-22 будет продлен до улицы Космической
25 апреля 2024 11:41  [151] Незаконно установленный ларёк демонтировали в Нижегородском районе
25 апреля 2024 11:22  [155] Нижегородское "Теплоэнерго" переходит на летний гидравлический режим
Общество

Еще две свалки в Нижегородской области исключили из реестра объектов накопленного вреда

25 апреля 2024 13:20  [95] Общество
Еще два объекта

Еще два объекта

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области исключили из Государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) еще две свалки.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это свалка на склоне реки Умочь в Первомайске и бывший городской полигон в Богородске. Оба объекта рекультивированы в 2023 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Таким образом, они стали пятым и шестым по счету объектами, которые были введены из перечня вслед за полигоном "Игумново", шламонакопителем "Белое море", а также свалками на Московском шоссе и в Шуваловской промыш зоне Ленинского района Нижнего Новгорода.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова,  к концу 2024 года будет рекультивировано и возвращено в хозяйственный оборот более 200 га земель.

Ликвидация свалки в Первомайске площадью 3,2 га и с объем отходов  228,5 тыс. куб. м. обошлась заказчику ГБУ НО "Экология региона" в 510,1 млн руб. Стоимость работ по ликвидации свалки в Богородске площадью 45,16 га и объемом отходов 813,7 тыс. куб. м, составила около 645 млн рублей.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Основные цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования. 

Ранее сообщалось, что бывшую свалку ТБО исключили из реестра объектов накопленного экологического вреда. Также сообщалось, что Горкомэкологии продолжит наблюдение за рекультивированными свалками в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Свалки ТБО Экология
Поделиться:
Новости по теме
04 апреля 2024 17:58  [684] Бывшую свалку ТБО исключили из реестра объектов накопленного экологического вреда
26 марта 2024 15:21  [592] Нижегородский Росприроднадзор взыскивает более 4,9 млн рублей из-за свалки на ул. Ванеева
19 марта 2024 14:04  [678] Горкомэкологии продолжит наблюдение за рекультивированными свалками в Нижнем Новгороде
09 марта 2024 15:30  [930] Суд оштрафовал организатора свалки под Нижним Новгородом на 2 млн рублей
12 февраля 2024 16:13  [879] Шуваловскую свалку в Нижнем Новгороде исключили из госреестра объектов эковреда
25 января 2024 18:09  [598] Нелегальную свалку ликвидировали на улице Прямой на Автозаводе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph