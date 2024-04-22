Еще две свалки в Нижегородской области исключили из реестра объектов накопленного вреда Общество

Еще два объекта Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области исключили из Государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) еще две свалки.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это свалка на склоне реки Умочь в Первомайске и бывший городской полигон в Богородске. Оба объекта рекультивированы в 2023 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Таким образом, они стали пятым и шестым по счету объектами, которые были введены из перечня вслед за полигоном "Игумново", шламонакопителем "Белое море", а также свалками на Московском шоссе и в Шуваловской промыш зоне Ленинского района Нижнего Новгорода.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, к концу 2024 года будет рекультивировано и возвращено в хозяйственный оборот более 200 га земель.

Ликвидация свалки в Первомайске площадью 3,2 га и с объем отходов 228,5 тыс. куб. м. обошлась заказчику ГБУ НО "Экология региона" в 510,1 млн руб. Стоимость работ по ликвидации свалки в Богородске площадью 45,16 га и объемом отходов 813,7 тыс. куб. м, составила около 645 млн рублей.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Основные цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования.

Ранее сообщалось, что бывшую свалку ТБО исключили из реестра объектов накопленного экологического вреда. Также сообщалось, что Горкомэкологии продолжит наблюдение за рекультивированными свалками в Нижнем Новгороде.