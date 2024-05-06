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Общество

Автобусный маршрут между Арзамасом и Нижнем Новгородом увеличен на более чем 10 машин

06 мая 2024 16:37  [47] Общество

Автобусный межмуниципальный маршрут №517 сообщением “Арзамас Автостанция - Нижний Новгород Автовокзал Щербинки” будет увеличен на более чем 10 машин. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ЦРТС Ирина Сухова. Обслуживает маршрут перевозчик ООО “АТП”.

В настоящее время на данном маршруте перевозчика имеются всего три отправления - в 05:10, в 13:40 и в 15:30.

Ранее региональный "Центр развития транспортных систем" сообщал, что частные перевозчики обслуживают 186 из 335 автобусных маршрутов в Нижегородской агломерации. Также по данным Центра, в Нижегородской области свою работу возобновят  несколько пригородных автобусных маршрутов 

Напомним, ранее сообщалось, что между Арзамасом и Нижним Новгородом с 12 мая будет запущен новый поезд

Кроме того, с началом дачного сезона ГДЖ запускает дополнительные поезда на Арзамасском и Семеновском направлении

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Теги:
Автостанция маршруты Общественный транспорт
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