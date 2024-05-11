Нижегородское предприятие стало 262 участником нацпроекта "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприятие по производству межкомнатных дверей из Нижнего Новгорода ООО "Аурум Доорс" стало 262-м участником нацпроекта "Производительность труда» в регионе. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, бережливые технологии на производстве будут внедряться с помощью экспертов федерального центра компетенций (ФЦК).

По данным регионального Минпромторга, инструменты национального проекта "Производительность труда" используют восемь региональных деревообраба- тывающих компаний. Несколько предприятий отрасли прошли полный цикл внедрения бережливых технологий и смогли увеличить выработку на пилотных участках на 10%.

В скором времени сотрудники ФЦК начнут свою деятельность на производственной площадке предприятия. Сначала они проведут аудит, затем выберут пилотный поток, после чего в течение шести месяцев будут внедрять бережливые технологии.

Более подробную информацию по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Производительность труда"» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты «"Системные меры по повышению производительности труда"» и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". На территории Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и и услуг.

Ранее сообщалось, что нижегородская "Сосновскагропромтехника" увеличила выработку на треть благодаря нацпроекту